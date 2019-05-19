В Новосибирске шесть женщин попытались сорвать работу передвижной лаборатории ВИЧ.

Как сообщает «Тайга.инфо», женщины получаса отговаривали людей проходить тест на ВИЧ, утверждая, что кровь на анализы берут на самом деле для того, чтобы «забрать на органы». Также женщины говорили, что ВИЧ не существуют, оскорбляли сотрудников лаборатории и посетителей. При этом они снимали очередь к лаборатории на телефон. Жженщины представились членами Народного совета Новосибирска. Представители этого объединения отстаивают ценности СССР.