Екатеринбургская епархия намерена провести презентацию проекта строительства храма.

Как сообщается на сайте епархии, к этому привлекут экспертов архитектурно-градостроительного совета при главе региона. По мнению епархии, противостояние по вопросу о строительстве собора «возникло из-за недостаточной информированности горожан. Накануне вечером в сквере, где планируется возведение храма, состоялся молебен. По данным местного новостного сайта е1, на службу пришли около 500 человек. С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора. За три дня в отношении 98 человек составлено 102 административных протокола. 30 человек отправлены под административный арест. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с призывом обсудить альтернативные площадки для строительства храма.