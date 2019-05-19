Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на  песенном конкурсе «ЕВРОВИДЕНИЕ-2019».

Сергей Лазарев от России занял третье место. Между тем, организаторы конкурса дисквалифицировали жюри от Белоруссии за то, что его члены нарушили правила, обнародовав свои предпочтения в первом полуфинале конкурса. Таким образом Сергей Лазарев лишился ожидаемой поддержки союзного государства. Впервые в качестве приглашенной звезды в «Евровидении» приняла участие американская певица Мадонна. На сцене Выставочного центра Тель-Авива она исполнила две песни после выступления всех конкурсантов.