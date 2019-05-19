Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в поселке Тура Красноярского края.
Как передает РИА, площадь пожара — 700 квадратных метров. Эвакуированы 30 жильцов. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия.
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Как передает РИА, площадь пожара — 700 квадратных метров. Эвакуированы 30 жильцов. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…