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00:05, 19 мая 2019

Финальный эпизод сериала «Игра престолов» сегодня будет показан по всему миру

Ажиотаж вокруг последней серии достиг небывалого уровня. По данным американских аналитических центров, более 27 млн жителей США планируют опоздать в понедельник на работу, не прийти на нее или работать из дома из-за «Игры престолов». При этом около 10 млн из них взяли себе выходной – так они, как утверждается, хотят отойти от просмотра заключительного эпизода саги. При этом фирма Challenger, Gray & Christmas оценивает ущерб экономике Штатов почти в 3,5 млрд долларов. По словам экспертов, сериал «Игра престолов» значительно ударил по производительности труда, поскольку люди либо смотрели сагу на работе, либо спешили уйти домой пораньше. В России же трансляция финального эпизода впервые пройдет, в том числе, на стадионе. Поклонников «Игры престолов» примет у себя «РЖД Арена» — это, впрочем, произойдет только в понедельник вечером, когда серия уже будет доступна пользователям официальных онлайн-платформ.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения. Съемки одной серии последнего сезона обошлись телеканалу HBO примерно в 15 млн долларов.



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