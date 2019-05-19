Арнольд Шварцнеггер уверяет, что не заметил нападения на себя

На соревнованиях в ЮАР голливудскую звезду ударил двумя ногами в спину неизвестный. Как написал актер и культурист в своем твиттере, он подумал, что его просто толкает толпа, такое часто случается. Шварценеггер понял, что его ударили, только когда увидел видео нападения. Очевидцы уверяют, что злоумышленнику не удалось сбить актера с ног, тот после вернулся за стол жюри, а на улице поприветствовал фанатов. Нападавший задержан, о его личности не сообщается.