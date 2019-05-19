Петр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Действующий президент Украины принял такое решение за два дня до окончания работы на этом посту. Волкер награждается «за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства», говорится в постановлении, которое подписал президент. Ранее Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Еврокомиссии Жан Клода Юнкера.