Правящая коалиция лидирует на выборах в парламент Австралии

По предварительным данным, большинство мест в Палате представителей получает Либерально-национальное объединение. У них будет минимум 74 места, у лейбористов – 66. Для победы на выборах партии или коалиции партий было необходимо завоевать не менее 76 из 151 мест в нижней палате парламента. Этот результат позволяет лидеру партии занимать пост премьер-министра Австралии и сформировать правительство страны из депутатов своей фракции. Лейбористы уже признали свое поражение. В то же время экзит-поллы прогнозировали именно успех оппозиции.