Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину

Об этом сообщила сама корреспондент телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева. По ее словам в понедельник руководство телекомпании вызвало ее на разговор, пишет интернет-издание PenzaNews. Пальцева также утверждает, что областное руководство пытается скрыть историю о том, как престарелые супруги — ветераны Великой Отечественной войны — не могут выйти на улицу из-за срыва сроков ввода в их доме лифтов. Журналист же рассказала о ситуации президенту.