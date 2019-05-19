Скандал вокруг вице-канцлера Австрии привел к правительственному кризису и досрочным выборам

Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке и уходе с поста лидера праворадикальной Партии свободы после публикации в газете Suddeutsche Zeitung и журнале Spiegel. В распоряжение журналистов попала видеозапись, на которой Штрахе перед парламентскими выборами два года назад общается с женщиной, которую называют «племянницей российского олигарха». Она предлагает ему финансирование взамен на выгодные контракты.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в этой ситуации Партия свободы покидает правящую коалицию.

Себастьян Курц, как ожидается, уже обсудит дальнейшие шаги на встрече с президентом страны Александром Ван дер Белленом.