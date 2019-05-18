Власти Швеции начали строить первый участок автомагистрали, где электромобили могут подзаряжаться на ходу

Для этого в дорожное полотно вмонтирован контактный рельс, — пишет газета «Коммерсант». Эта система будет поддерживать как легковые машины, так и грузовики. Ранее в Германии открылся первый участок дороги, где автомобили дальнего следования с электрическими или гибридными двигателями могут заряжать свои батареи непосредственно по ходу движения. Для этого над полотном натянули контактную электросеть.