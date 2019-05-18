Российское посольство в США обвинило Госдепартамент в попытках посеять межнациональную рознь

Это связано с комментариями заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента по поводу задержаний крымских татар на полуострове. Арестованных обвиняют в участии в террористических организациях. Кент написал в твиттере, что российские власти «продолжают преследовать крымских татар». В ответном заявлении российского посольства говорится, что американское внешнеполитическое ведомство пытается спекулировать на тему трагических событий в истории народов России.