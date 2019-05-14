Православная церковь сожалеет, что вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге перерос в насилие

Как написал у себя в Facebook председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, священнослужители готовы к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто выступает против ее проектов. Митрополит Иларион уверяет, что в сквере после строительства храма места для прогулок горожан будет не меньше. Противостояние в центре Екатеринбурга обострилось с начала недели. По данным правозащитников за эти дни в ходе акций протеста были задержаны около сотни противников храма.

Во многих случаях полиция действовала с нарушениями, считает уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В интервью «Эху Москвы» она заверила, что намерена внимательно разобраться в ситуации. Мерзлякова добавила, что ее аппарат готов обратиться в суд, если будут заведены дела в отношении правозащитников из организации «Парки и скверы», которые принимали участие в акции.

Между тем полиция разыскивает спортсменов, которые нападали на стражей порядка и горожан во время протестов в понедельник. Как рассказал «Эху Москвы» директор сети городских порталов «Херст Шкулев Медиа» и руководитель екатеринбургского портала Е1 Ринат Низамов, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Самого журналиста опросили как свидетеля.