Досрочные выборы объявлены в парламент Австрии

Канцлер страны Себастьян Курц сообщил о распаде правящей коалиции с праворадикальной Партией свободы. Ранее сегодня вице-канцлер и теперь уже бывший лидер этой партии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил, что уходит в отставку. Ранее вокруг него разгорелся скандал. Газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали расследование. Они получили видеозапись, на которой Штрахе перед парламентскими выборами два года назад ведет переговоры с женщиной, которую «племянницей российского олигарха». Она предлагает политику финансирование взамен на выгодные контракты.

Публикации и обвинения в неофициальных контактах и получении денег из-за рубежа могут стоить карьеры любому австрийскому политику, не только вице-канцлеру Штрахе, отметила в интервью «Эху Москвы» шеф московского бюро австрийской общественной телерадиокомпании ORF Карола Шнайдер. Шнайдер напомнила, что в получении денег из России обвиняют и другие правые партии в Европе.