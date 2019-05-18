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22:00, 18 мая 2019

Финал музыкального конкурса «Евровидение» стартовал в Тель-Авиве

Среди его участников и российский певец Сергей Лазарев. Еще накануне мероприятия букмекерские конторы определились с фаворитами.

Если верить букмекерам, никакой интриги относительно итогов финала Евровидения нет – безусловным фаворитом конкурса называют голландца Дункана Лоуренса с песней Arcade. Его ближайший конкурент, причем с большим отрывом, Кейт Миллер-Хейдке из Австралии. Об этом свидетельствуют данные сводной таблицы ставок различных букмекерских контор, она опубликована на сайте Eurovisionworld.

У Сергея Лазарева шансов попасть даже в тройку почти нет, он пока на 8-ом месте. При этом его песня Scream оказалась в топе сервиса ITunes сразу в нескольких европейских странах, а клип вошел в пятерку самых просматриваемых среди всех участников конкурса на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Между тем, поисковик Google представил альтернативный рейтинг – он отражает, какое место заняли бы конкурсанты, если бы это зависело от того, как активно их имена ищут в поисковой системе пользователи. В этом случае, победителем стал бы представитель Франции, второе место получила бы группа из Исландии, а третье – Сергей Лазарев. Но, кто же в действительности выиграет конкурс, зрители узнают этим вечером.

Не обошлось и без скандалов. За несколько часов до финала организаторы «Евровидения» отстранили от участия белорусское жюри. Члены комиссии нарушили правила, когда рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. Для распределения голосов от Белоруссии теперь планируют применять результат, который утвердят аудиторы.



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