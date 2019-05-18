Студенту в Екатеринбурге пригрозили отчислением за участие в недавних протестах

Учащийся Уральского государственного университета путей сообщения Антон Савельев рассказал интернет изданию ТJ, что с ним об это говорил замдекана. Молодой человек последние дни выходил протестовать против строительства храма в сквере у театра драмы. В среду он был задержан. На него составили протокол об административном правонарушении.

Окончательное решение, по словам Савельева, руководство вуза будет принимать в понедельник. В самом университете эту информацию не комментируют.

Молодой человек может стать первым, кого отчислили из университета за выступления против строительства храма.