Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил временного губернатора Петербурга Александра Беглова медалью

Это ведомственная награда, которая называется «За чистоту помыслов и благородство дел». Церемония награждения прошла сегодня на праздновании трехлетия Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Бастрыкин, как пишет издание «Фонтанка», поблагодарил Беглова «за помощь в решении вопросов развития академии». Согласно приказу СКР медаль вручается сотрудникам ведомства за благородные поступки или же гражданам за «их многолетнюю, активную и плодотворную деятельность», например в сфере «обеспечения защиты конституционных прав и свобод».