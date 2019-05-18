Американские власти предлагают платить странам за отказ от российского оружия

Госдепартамент США хочет расширить действие программы, которая была рассчитана на страны бывшего Варшавского договора, утверждает американский интернет-портал Defense One. Инициатива под названием «Европейская программа стимулирования рекапитализации» помогает шести восточноевропейским странам покупать новые вертолеты или бронированные машины. В Госдепартаменте же, как пишет издание, хотят заставить союзников и партнеров отказаться не только от российского оружия, но и от китайского.