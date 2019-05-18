Председатель Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск поддержал объединенную оппозицию перед выборами в Европарламент. Он присоединился к маршу под названием «Польша в Европе», который прошел в Варшаве. Туск выступил перед участниками и обвинил правящую в Польше партию «Закон и справедливость» в нарушении конституции, верховенства закона и евроскептицизме. Всего в марше участвовали несколько тысяч человек. выборы в Европарламент пройдут 26 мая.