Неизвестные напали на отделение радиостанции «Франс блё» во французском Реймсе

Это случилось во время манифестации «желтых жилетов», нападавшие были в масках и капюшонах, сообщается в твиттере самой радиостанции. В опубликованных кадрах мужчина разбивает подручными предметами несколько окон здания, в котором располагается офис «Франс блё». Его сопровождает еще один человек, передает агентство ТАСС. Во Франции сегодня проходят традиционные субботние антиправительственные демонстрации «желтых жилетов». Сегодня исполняется полгода с начала выступлений. Иногда акции сопровождаются стычками манифестантов с полицией, поджогами, грабежом магазинов.