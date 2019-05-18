Сотрудники МЧС борются с огнем на несанкционированной свалке вблизи петербургского аэропорта Пулково
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Спасатели говорят, что им удалось ликвидировать открытое горение. В зоне пожара людей нет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Спасатели говорят, что им удалось ликвидировать открытое горение. В зоне пожара людей нет.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…