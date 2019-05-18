Правоохранительные органы эвакуировали здание Ярославского вокзала в Москве

Поступило сообщение об угрозе взрыва, пояснил агентству ТАСС источник в экстренных службах. Внутрь вокзала не пускают до окончания проверки.

Полиция также проверяет здания Киевского и Курского вокзалов. Власти получили анонимное сообщение об угрозе взрыва. Как сказал агентству ТАСС источник в экстренных службах, эвакуация не проводилась. Ранее экстренные службы эвакуировали всех посетителей международного аэропорта Сочи. Там также получили электронное письмо с сообщением об угрозе взрыва. Количество людей, которых вывели из здания, не называют.