Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер собирается вновь идти на выборы

На этот раз она планирует участвовать в них как кандидат в вице-президенты. Ее партнером будет кандидат на пост президента, бывший премьер-министр Альберто Фернандес, объявила политик, которая занимает сейчас пост сенатора. Кристина Киршнер возглавляла Аргентину с 2007 по 2015 гг. Она является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции, отмывании денег и препятствовании расследованию терактов. Сама экс-президент называет себя жертвой политического преследования.