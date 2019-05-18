Китай предостерегает США от попыток зайти «слишком далеко» в действиях против Пекина

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео выразил протест в связи с последними действиями Вашингтона.

Американская сторона, по словам министра, различными действиями и заявлениями подрывает интересы Китая, в том числе оказывая давление на деятельность китайских компаний политическими методами. На этой неделе американское министерство торговли решило внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список. В Вашингтоне пояснили, что это связано с деятельностью компании, которая противоречит национальной безопасности США.