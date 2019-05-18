Команда Владимира Зеленского отрицает причастность к проекту указа о роспуске Верховной Рады

Представители избранного президента Украины называют документ, который опубликовали несколько изданий, фейком. Сообщалось, что документ являлся предварительным проектом.

Тем не менее, сам Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде после инаугурации. Политик заметил, что парламент не согласился на его предложение провести инаугурацию в выходной день. В понедельник же киевлян ждет транспортный коллапс.