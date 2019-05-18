Екатеринбургская епархия собирается провести презентацию проекта строительства храма в сквере в центре города

Для этого она планирует привлечь экспертов архитектурно-градостроительного совета при губернаторе. В РПЦ считают, что это позволит довести до горожан достоверную информацию о проекте, говорится на сайте епархии. Сторонники строительства храма провели сегодня в сквере у театра драмы молебен. Сообщается, что на нем присутствовали около ста человек. Тем временем в сквере собираются противники строительства. Ранее губернатор Свердловской области предложил обсудить альтернативные площадки под храм.