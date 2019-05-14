Полиция Свердловской области вызвала в качестве свидетеля директора сети городских порталов Низамова

Полиция Свердловской области вызвала в качестве свидетеля директора сети городских порталов «Херст Шкулев Медиа» Рината Низамова, требуя предоставить съемки корреспондентов с места массовых протестов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня утром ко мне приехали сотрудники полиции, повесткой вызвали в главк МВД по Свердловской области для дачи показаний как свидетеля. У меня изъяли видеозаписи, которые вел я и журналисты Е1.ru, так как журналисты нашего портала все работали на противостоянии в сквере, соответственно записей собралось очень много», — рассказал он.

По словам Р.Низамова, полиция считает, что съемки могли зафиксировать правонарушения как со стороны участников протеста, так и со стороны спортивных молодых людей, которые им противостояли.

«Насколько мне стало известно, речь идет о видео, где один из спортсменов, который приехал выталкивать протестующих людей с территории сквера в первую ночь противостояния, он допустил применение силы к сотрудникам полиции, и он допустил оскорбления в адрес сотрудников полиции. Это были спортсмены, которых прислали в первый день противостояния вытеснять протестующих с территории сквера. И они действительно не просто применяли силу, не просто грубо выталкивали сотни человек с территории сквера, но и потом они охраняли этот сквер всю ночь, допускали оскорбления, поливали водой протестующих», — отметил Р.Низамов.

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