Z Архив новостей новости
5 1 6 810
19:00, 18 мая 2019

Пятая победа сборной России на чемпионате мира по хоккею была не столь убедительна, как предыдущие

Пятая победа сборной России на чемпионате мира по хоккею была не столь убедительна, как предыдущие, тем не менее наша команда все же переиграла Латвию со счетом 3-1.

Россиянам впервые на турнире пришлось отыгрываться. Латвийцы реализовали большинство в формате 4 на 3 и до конца первого периода не позволяли нашим сравнять счет, однако после того, как команды появились из раздевалки, россиянам хватило 55 секунд, чтобы отыграться. Защитник Дмитрий Орлов мощным щелчком загнал шайбу в верхний ближний угол ворот. Не прошло и 4 минут, как Никита Гусев после паса Дадонова в касание отправил шайбу в тот же угол, а в середине периода Никита Кучеров в личном противостоянии перехитрил вратаря сборной Латвии, правда при этом ему помог рикошет. Кучеров вернул себе первое место в списке бомбардиров. За пять матчей он забросил четыре шайбы и 8 раз ассистировал партнером. Сборная России снова стала единоличным лидером подгруппы. На три очка отстает команда Швейцарии, но она сыграла на матч меньше.

К этому часу на чемпионате мира закончилась еще одна встреча. Сборная США победила Данию со счетом 7:1.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 6272 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 200 6 14369 16:21
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 88 6 6458 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 67 6 5495 14:53
Kюмор, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 72 6 6570 16.05
Kполитика, общество, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 142 6 14716 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 152 6 17167 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 79 6 9394 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 83 6 10070 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 107 6 13639 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 94 6 12180 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Я не за власть и не против власти. Я — за людей, которым не до власти» Нюта Федермессер рассказала, как постепенно хосписное движение стало ее жизнью, объяснила, почему она поддержала Собянина на выборах и о чем напишет свою первую пьесу…

5 103 6 13429 17.05
Kблаготворительность, помощь, общество, власть, выборы, политика, фото, видео, мнения
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8803 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Нюта и Люба боятся дебатов Больше вопросов возникает к Любови Соболь. Она позиционируется как независимый либеральный кандидат. Как же в таком статусе можно уподобляться Путину и массе представителей Единой России?..

5 173 6 24384 14.05
Kмосква, выборы, политика, конфликты, видео, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Письмо главе Мосгоризбиркома В связи с тем, что эксперимент по электронному голосованию в Москве, возможно, будет проведен уже на ближайших выборах в Мосгордуму, рекомендую рассмотреть предложения по алгоритму выбора экспериментальных округов…

5 51 6 7852 14.05
Kмосква, выборы, мнения
Интервью Интервью

Александр Высокинский гость: Александр Высокинский мэр Екатеринбурга

О противостоянии вокруг строительства храма Если брать юридическую сторону вопроса, у меня основания останавливать стройку по закону сегодня нет. Тем не менее мы это делаем…

5 46 6 8087 13:43

Популярное за неделю

Новости

Военный суд взыскал 17 миллионов рублей с капитанов подводной лодки «Краснодар» за столкновение с иностранным судном Инцидент произошел в 2016-ом, рассмотрение дела завершилось в прошлом году, но о его итогах стало известно только сейчас…

5 11 6 19927
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я…

5 102 6 131142 15.05
#слушать 50:15 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 67 6 32378 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Екатеринбург. Начало революции РПЦ выводов из потери Украины не сделала — она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство…

5 245 6 288434 14.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, протесты, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 326 6 251717 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7831617
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4041724

Сегодня в эфире