Пятая победа сборной России на чемпионате мира по хоккею была не столь убедительна, как предыдущие
Пятая победа сборной России на чемпионате мира по хоккею была не столь убедительна, как предыдущие, тем не менее наша команда все же переиграла Латвию со счетом 3-1.
Россиянам впервые на турнире пришлось отыгрываться. Латвийцы реализовали большинство в формате 4 на 3 и до конца первого периода не позволяли нашим сравнять счет, однако после того, как команды появились из раздевалки, россиянам хватило 55 секунд, чтобы отыграться. Защитник Дмитрий Орлов мощным щелчком загнал шайбу в верхний ближний угол ворот. Не прошло и 4 минут, как Никита Гусев после паса Дадонова в касание отправил шайбу в тот же угол, а в середине периода Никита Кучеров в личном противостоянии перехитрил вратаря сборной Латвии, правда при этом ему помог рикошет. Кучеров вернул себе первое место в списке бомбардиров. За пять матчей он забросил четыре шайбы и 8 раз ассистировал партнером. Сборная России снова стала единоличным лидером подгруппы. На три очка отстает команда Швейцарии, но она сыграла на матч меньше.
К этому часу на чемпионате мира закончилась еще одна встреча. Сборная США победила Данию со счетом 7:1.