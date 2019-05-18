Пятая победа сборной России на чемпионате мира по хоккею была не столь убедительна, как предыдущие, тем не менее наша команда все же переиграла Латвию со счетом 3-1.

Россиянам впервые на турнире пришлось отыгрываться. Латвийцы реализовали большинство в формате 4 на 3 и до конца первого периода не позволяли нашим сравнять счет, однако после того, как команды появились из раздевалки, россиянам хватило 55 секунд, чтобы отыграться. Защитник Дмитрий Орлов мощным щелчком загнал шайбу в верхний ближний угол ворот. Не прошло и 4 минут, как Никита Гусев после паса Дадонова в касание отправил шайбу в тот же угол, а в середине периода Никита Кучеров в личном противостоянии перехитрил вратаря сборной Латвии, правда при этом ему помог рикошет. Кучеров вернул себе первое место в списке бомбардиров. За пять матчей он забросил четыре шайбы и 8 раз ассистировал партнером. Сборная России снова стала единоличным лидером подгруппы. На три очка отстает команда Швейцарии, но она сыграла на матч меньше.

К этому часу на чемпионате мира закончилась еще одна встреча. Сборная США победила Данию со счетом 7:1.