Один из участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге оказался под угрозой исключения из вуза

Студент Уральского государственного университета путей сообщения Антон Савельев сказал интернет изданию ТJ, что с ним уже беседовал замдекана. В ходе общения он признал, что отчисление напрямую связано с участием молодого человека в акциях в сквере. Окончательное решение будет принято в понедельник. В самом университете эту информацию не комментируют.

Савельев был задержан в среду. На него составили протокол об административном правонарушении. Молодой человек может стать первым учащимся, которого наказали за выступление против строительства храма.