Австрию ждут досрочные парламентские выборы

Об этом заговорили после ухода в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. По данным местного агентства АРА, голосование ожидается в середине июля или в сентябре. Источники агентства в правительстве утверждают, что праворадикальная Партия свободы, которую возглавлял Штрахе, как раз выступает за проведение новых выборов. Сообщается, что в ведомстве федерального канцлера во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем идет обсуждение вариантов сотрудничества коалиционного правительства.

Штрахе ушел в отставку из-за скандала. Журналисты газеты Suddeutsche Zeitung и журнала Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью о возможном подкупе политика перед парламентскими выборами.