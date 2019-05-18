Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil решила эвакуировать своих иностранных сотрудников из Ирака
Об этом сообщают западные информагентства со ссылкой на свои источники. Это происходит на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и соседним Ираном.
Эвакуация была объявлена Exxon Mobil спустя считанные дни после заявления Госдепартамента с призывом к американцам отказаться от поездок в Ирак. Впрочем, ранее Соединенные Штаты отозвали ряд работников из своего посольства в Багдаде, сославшись на угрозу со стороны соседнего Ирана. Никаких полевых американских сотрудников на месторождении в Ираке уже не осталось, но вывод иностранных нефтяников в Дубай не должен сказаться на уровне нефтедобычи. Exxon Mobil является ведущим подрядчиком в долгосрочной сделке с Южной нефтяной компанией Ирака и в самой корпорации эвакуацию пока не подтвердили. Все это происходит на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. США усилили экономические санкции в адрес соседнего с месторождением Западная Кура Ираном и заявили о готовности наращивать свое военное присутствие в регионе. В Тегеране это назвали «политическими играми и психологическим давлением» и на уровне МИДа заявили о том, что в их стране к войне не стремятся. Два американских эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk вошли накануне в акваторию Персидского залива. Тем временем в Вашингтоне предупредили о риске ошибочно идентифицировать пассажирские авиалайнеры как военные и сообщили об опасности таких полетов.
Ранее власти еще одного государства Персидского залива – Бахрейна – тоже выступили с обращением к подданным королевства в срочном порядке покинуть расположенные севернее Иран и Ирак.