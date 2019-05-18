Министерство просвещения планирует ввести новые требования к антитеррористической защите школ

Ведомство уже подготовило проект нового постановления правительства, передает агентство ТАСС. В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать – как обеспечивается безопасность в школах. В тот день 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в гимназию Казани. Он не давал ученикам покинуть класс, а позже был задержан. Никто в результате этого инцидента не пострадал .