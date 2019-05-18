К работе приступила российско-белорусская группа, чтобы оценить ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

К работе приступила российско-белорусская группа, которая должна оценить ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Первые результаты могут появиться уже в понедельник, — сказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Эта же группа должна будет выработать дальнейшие шаги по возмещению ущерба.

Еще в прошлом месяце Белоруссия, а следом и ряд европейских стран, приостановили прием российского сырья из нефтепровода «Дружба». Это было связано с появлением загрязненной нефти. В Москве говорят, что оценивают общий ущерб от случившегося на сумму менее ста миллионов долларов.