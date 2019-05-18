Около 60-ти человек эвакуировала нефтяная компания «ЭксонМобил» из Южного Ирака

Иностранные граждане и иракцы с двойным гражданством, по данным агентства Reuters, сейчас направляются в Дубай. Все они обслуживали нефтяное месторождение неподалеку от города Басра. Как сказали агентству Reuters представители одной из иракских нефтяных компаний, отъезд специалистов не повлиял на добычу нефти.

Тем временем, правительство ближневосточного королевства Бахрейн попросило подданных воздержаться от поездок в Иран и Ирак. Всё это происходит на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. На этой неделе в регион прибыла ударная авианосная группа, которую отправил Белый дом.