В центре Москвы прошла акция памяти жертв депортации крымско-татарского народа в 1944 году

Ее участники возложили цветы к монументу «Стена скорби» — памятнику жертвам политических репрессий.

Акция проходила без плакатов и громких речей. Чуть более 50 крымских татар встали кругом у мемориала, который находится почти на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Практически у каждого в руках были гвоздики и розы. Любой мог выступить и сказать что-либо о репрессиях против крымских татар в годы войны. Среди участниц была и Севилья Хатипова: по ее словам, она пережила депортацию из Крыма, когда ей было 8 лет.

Выступавшие говорили не только о репрессиях, но и о том, почему об этой теме важно не забывать. Не раз звучал тезис о том, что крымские татары должны сплотиться и вместе решать проблемы, в том числе, связанные с образованием и культурой. Впрочем, молодой участник поминальной акции Сиран посетовал на то, что в Крыму, по его словам, практически нет центров, посвященных депортации 1944 года.

В ходе акции ее участники совершили молитву в память о депортированных крымских татарах. За этим по периметру «Стены скорби» наблюдали семеро полицейских. Перед тем, как все собрались, они поинтересовались, планируются ли какие-то плакаты. Услышав заверения, что их не будет, полицейские отошли и продолжили свое наблюдение.

В центре Москвы сегодня был задержан участник одиночного пикета в поддержку крымских татар. Полицейские объяснили задержание тем, что он якобы стоял на территории Красной площади. Однако, как пишет сайт «ОВД-Инфо», на самом деле активист находился возле Исторического музея у т.н. «нулевого километра». Его доставили в отдел полиции по району Китай-город. Чуть позже его отпустили без составления протокола.