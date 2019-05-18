У жены петербургского депутата Максима Резника украли деньги с банковских карт и взломали электронную почту

Заявление о краже денег Резник и его жена подали накануне. Об этом сам депутат рассказал «Эху». Злоумышленники украли порядка ста тысяч рублей. А сегодня утром неизвестные взломали электронную почту супруги парламентария. Резник уверен, что это связанные события. По его данным, команда временного губернатора Александра Беглова пытается узнать, на что живет депутат, чтобы дискредитировать его. Так, например, сотрудники СМИ, которые связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, продолжают преследовать жену депутата. Накануне она съездила в полицию. Женщину вызвали туда в рамках проверки заявления о возможном преступлении. Дело в том, что сотрудники «пригожинских» СМИ купили у нее куртку мужа и сдали в полицию. По их мнению, на одежде должны остаться следы каннабиса. Будто бы это докажет, что Резник – наркозависимый. Адвокат жены депутата Резника Андрей Чертков рассказал «Эху», что сотрудники «пригожинских» СМИ приехали к отделу полиции ровно в назначенное время. Адвокат считает, что это можно объяснить только тем, что телефоны семьи Резника прослушивают. Чертков пояснил также, что сроки проверки могут долго продлевать. Однако он надеется, что полиция в скором времени откажется возбуждать дело. Надо пояснить, что эти издания стали травить Резника вскоре после того, как депутат неоднократно публично критиковал временного губернатора Петербурга Александра Беглова. На фоне этих событий у депутата случился сердечный приступ. Предприниматель Евгений Пригожин отрицает любую свою связь с со всеми этими событиями.



Выборы губернатора Петербурга состоятся этой осенью.