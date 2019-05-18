Громкий политический скандал разгорелся в Австрии

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе объявил сегодня об уходе со своего поста. Это случилось на фоне публикаций о существовании видеозаписи, компрометирующей политика.

О скандальной видеозаписи написали сразу два немецких издания.

Видеоролик был снят на шикарной вилле на острове Ибица в июле 2017 года, в момент предвыборной кампании в Австрии. Неизвестные предоставили его неделю назад немецким изданиям «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг». Перед публикацией идентичность видео была проверена Институтом безопасных информационных технологий имени Фрауэнхофера и лицензированным судебным фото-экспертом.

Заказчики видео не известны. Однако это явно ловушка, поставленная Штрахе незадолго до парламентских выборов. В видео фигурирует некая Алена Макарова, которая представлена как племянница успешного российского бизнесмена Игоря Макарова. Разговор ведется на английском, немецком и русском языках.

«Подсадная утка» предлагает Штрахе нелегальные вливания в избирательную кампанию его право-популистской партии, а также покупку активов бульварного издания «Кронен-Цайтунг» для манипуляции избирателями. Речь идет о нескольких миллионах евро. В случае победы правый популист обещает политические уступки России и различные госзаказы.

Штрахе не опроверг факт встречи. Политик ответил по запросу немецкой газеты, что разговор велся без профессионального переводчика, а он находился под сильным влиянием алкоголя. Штрахе также отметил, что не получил от данных лиц никаких преимуществ и ничего не дал взамен.

Сообщается, что канцлер Австрии Себастьян Курц также выступит сегодня с официальным заявлением. Это произойдет через 2,5 часа.

Между тем, в австрийской прокуратуре уже сказали, что намерены изучить факт публикации такого видеоролика.