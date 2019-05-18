Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге против нескольких сторонников строительства храма в центре города

Об этом стало известно директору сети городских порталов Екатеринбурга Ринату Низамову. Сам Низамов сегодня также давал показания по поводу событий минувшего понедельника.

Ситуация вокруг строительства храма в сквере Екатеринбурга обострилась в начале недели. Это произошло после того, как на месте будущего строительства появились ограждения. При этом в ходе стихийных акций противников храма сотрудники МВД в последние дни задержали около ста человек.

На фоне этих протестов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сегодня обсудить альтернативные площадки для строительства храма. По словам губернатора Куйвашева, соответствующий перечень появится уже в понедельник.

Представители епархии считают, что выносить вопрос о храме на референдум – это излишняя мера. Об этом сказал руководитель местного отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. Священник Максим Миняйло добавил, что храм предполагается возвести именно на историческом месте.

Этим вечером в сквере собрались верующие на молебен. По предварительным оценкам, там находится около ста человек.