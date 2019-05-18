Судебные приставы пытаются взыскать более 17 миллионов рублей с двух высокопоставленных военных

Бывшего командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова и капитана подводной лодки «Краснодар» Дениса Сопина обвинили по делу о столкновении с иностранным судном. Как пишет газета «Коммерсант», оба офицера полностью признали вину в инциденте, который произошел во время учений три года назад в Балтийском море. Тогда пострадала польская субмарина. У Мартемьянова требуемой суммы нет. Сам он указал, что уже находится на пенсии и является инвалидом III группы.