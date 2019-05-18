Австралийские лейбористы признают свое поражение на парламентских выборах

Лидер партии Бил Шортен объявил, что уходит в отставку со своего поста. Он уже поздравил представителя консерваторов, премьер-министра Скотта Моррисона с итогами голосования. Как ожидается следующий состав кабинета министров будут формировать несколько партий, передает агентство Reuters, однако пока неясен круг участников коалиции.

Итоги выборов противоречат предварительным опросам. Согласно экзитполам, победу должна была одержать Лейбористская партия.