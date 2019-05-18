Нефтяная компания «ЭксонМобил» эвакуирует свой персонал с юга Ирака

Это касается только иностранных граждан и иракцев с двойным гражданством, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в Багдаде. В самой компании сообщения не комментируют.

Между тем, американские власти предупреждают о риске для пассажирских самолетов в районе Персидского залива. Их могут по ошибке идентифицировать как вражеские суда.

Кроме того, власти Бахрейна призвали подданных королевства срочно покинуть не только Ирак, но и Иран. Все это происходит на фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.