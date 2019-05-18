Сегодня тремя матчами начался предпоследний 29 тур чемпионата России по футболу

Первый матч уже завершился. Уфа проиграла Оренбургу 0-1 и теперь будет отстаивать место в Премьер-Лиги в стыковых матчах с клубами ФНЛ. Два важнейших матча дня начнутся в ближайшее время. ЦСКА в Москве принимает Ахмат. Армейцы близки к тому, чтобы потерять возможность сыграть в Лиге Чемпионов. Второе место недостижимо даже теоретически, а до третьего, которое дает право участвовать в квалификации пять очков. О любые потери оставят ЦСКА без солидной доли клубного бюджета. Ахмат занимает седьмое место и заканчивает сезон, но это не мешает команде Рашида Рахимова исправно огорчать фаворитов – в частности Зенит и Краснодар. Спартаку, который в гостях играет в Крыльями Советов тоже нужна победа, иначе можно остаться даже без Лиги Европы. Тренер команды Олег Кононов не взял в Самару Ханни и Глушакова, у хозяев на поле не выйдут Самедов, Джано, Корниленко и Канунников.

Матч между Крыльями Советов и Спартаком начнется в 18.30. Трансляция на канале Матч-Премьер.