Немецкие спецслужбы заподозрили своих австрийских коллег в передаче информации российской стороне

Как пишет газета Вельт ам Зонтаг, глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Хальденванг доложил о своих сомнениях парламентскому комитету. В самом ведомстве пока воздерживаются от комментариев.

На этом фоне сегодня было объявлено об отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Политик объявили, что уходит после того, как стало известно о видеозаписи его разговора с предполагаемой богатой россиянкой. Женщина предлагала финансовую помощь на парламентских выборах в обмен на преференции ее бизнесу.