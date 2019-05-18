В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Об акции, которую устроили несколько женщин, сообщает издание «Тайга.Инфо».

Шесть женщин, представившихся членами Народного совета Новосибирска, пытались помешать работе мобильной лаборатории по тестированию на вирус иммунодефицита. Об этом сообщила руководительница отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елена Пудова. По ее словам, все произошло в ходе работы мобильной лаборатории, с помощью которой можно узнать свой статус.

Акцию в рамках всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвященной Дню памяти скончавшихся от СПИДа, проводят бесплатно местные врачи. Днем к текст-мобилю подошли женщины и со словами оскорблений в адрес сотрудников центра СПИД, говорили людям, которые пришли сдать анализы, что ВИЧ это выдумка, снимали их на видео и пугали всех, кто прошел тест тем, что их «разберут на органы». Одна из женщин весьма преклонного возраста попыталась проникнуть в лабораторию в момент, когда там принимали анализ. В результате сотрудникам центра не оставалось ничего, кроме как вызвать полицию. Это заставило участниц «Народного совета» ретироваться. В сетевом сообществе этого движения его цели обозначены как восстановление СССР, а способ их достижения описан так: «Дать ответы на поступающие вопросы, связанные с происходящим и тем, куда стоит двигаться нам всем». При этом утверждается, что тест-мобили собирают биоматериалы россиян, из которых делают рабов.

В Новосибирской области по подсчетам специалистов может проживать около 8 тысяч человек с ВИЧ, которые либо не знают о наличии вируса, либо не принимают терапию.