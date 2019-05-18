В Екатеринбурге, по некоторым данным, возбудили дело против участников акций из числа сторонников строительства храма

В Екатеринбурге, по некоторым данным, возбудили уголовное дело против участников акций в центре города из числа сторонников строительства храма. Во всяком случае, об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель местного интернет-портала Е1 Ринат низамов. По его словам, об этом стало известно сегодня, когда его самого опрашивали по факту событий последних дней. Речь идет о расследовании в отношении мужчин спортивного вида, которые нападали на полицейских и горожан, пояснил Низамов.

Сегодня же мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма в сквере у театра драмы. Он предложил выработать алгоритм решения вопроса, который должен быть простым и понятным для людей.