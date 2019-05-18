Интернет-портал Google предрекает Франции победу на музыкальном конкурсе «Евровидение»

Сайт выставил баллы на основе поисковой активности пользователей. На странице проекта говорится, что шансы на второе место у Ирландии. А третье может достаться России. В интернет-компании настаивают, что аналогичный прогноз сбылся в 2017 году, а в 2018 году предсказанный победитель занял второе место. Россию в этом году на конкурсе представляет Сергей Лазарев с песней «Scream». Финал пройдет этим вечером в Тель-Авиве.