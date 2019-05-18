Иран называют вероятным заказчиком диверсии в отношении нефтяных танкеров у берегов Арабских Эмиратов

По данным норвежской страховой компании, отчет которой оказался в распоряжении агентства Reuters, в операции против судов мог участвовать один надводный корабль. Он выпустил по танкерам снаряды-дроны. Подобными катерами ранее Иран снабжал одну из воюющих группировок в Йемене, говорится в документе. В Тегеране эту публикацию пока не комментировали. Четыре танкера пострадали неделю назад неподалеку от порта Фуджейра в Оманском заливе. Это произошло на фоне обострения отношений Ирана и США.