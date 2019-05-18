Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-премьера с женщиной, которая выдавала себя за богатую россиянку

Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которая выдавала себя за богатую россиянку. Видео оказалось в распоряжении газеты Süddeutsche Zeitung и журнала «Шпигель». На ней Штрахе, который возглавляет праворадикальную Австрийскую партию свободы, обсуждает парламентские выборы в 2017 году на вилле на Ибице. Его собеседник называет себя Алёной Макаровой. Она предлагает партии Штрахе поддержку на выборах в обмен на преференции для своего бизнеса. Сегодня вице-канцлер объявил о своей отставке.