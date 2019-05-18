Полиция Екатеринбурга возбудила дело по факту нападения на полицейских и противников храма в сквере у театра драмы

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских и противников храма в сквере у театра драмы. Речь идет о стычках, которые происходили в понедельник 13 мая, пишет в своем телеграм-канале руководитель екатеринбургского интернет-издания Е1 Ринат Низамов. Он добавил, что сейчас находится в отделе полиции, где дает показания по поводу тех событий. Сотрудники полиции изъяли все ролики, которые были сняты журналистами Е1.

Ранее к нескольким суткам административного ареста были приговорены противники строительства храма в сквере.