Владимир Зеленский считает, что Украина сможет вернуть Крым

Об этом избранный президент Украины написал у себя в Facebook.

Пост Зеленского приурочен к 75-й годовщине начала депортации крымских татар.

«Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. А теперь они снова стали жертвами репрессий. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации».

Зеленский подчеркнул, что «путь к возвращению Крыма» будет долгим, но «мы пройдем его вместе».